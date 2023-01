Commémoration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée: une leçon modèle sera dispensée pour la circonstance - abamako.com

Commémoration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée: une leçon modèle sera dispensée pour la circonstance Publié le mardi 10 janvier 2023

À la faveur de la journée nationale de la souveraineté retrouvée dont la toute première édition aura droit de cité le samedi 14 janvier 2023, une leçon modèle sera dispensée sur tout le territoire du Mali. Ce sera dans toutes les institutions d'éducation spéciale, les écoles préscolaires, les écoles fondamentales à premier et second cycles, et les établissements d'enseignement secondaire du pays.



L’information émane du ministère de l’éducation nationale qui, dans une lettre en date du 09 janvier 2023 adressée aux directeurs et directrices des Académies d’enseignement du pays, a dit compter sur le nécessaire engagement de chaque administratrice et administrateur pour la réussite de cette activité de portée nationale. L’objectif assigné à cette activité est, selon le ministère, de renforcer auprès des apprenants la résilience, le sentiment patriotique et l’engagement pour le respect de la souveraineté du pays. Il s’agit aussi d’éveiller leur conscience pour la défense citoyenne des intérêts vitaux du Peuple malien.



« Par ailleurs les membres du Gouvernement participeront aux côtés des Gouverneurs au suivi des leçons modèles dans certaines écoles » a ajouté la lettre ministérielle signée du Secrétaire général Kinane Ag GADEDA.



ANDROUICHA