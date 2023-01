14 Janvier : " La Journée de la souveraineté retrouvée" célébrée par une leçon modèle. - abamako.com

14 Janvier : " La Journée de la souveraineté retrouvée" célébrée par une leçon modèle. Publié le vendredi 13 janvier 2023

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga était présent ce vendredi 13 janvier 2023 à la leçon modèle dispensée au Lycée Technique de Bamako par le professeur Youssouf Coulibaly à l’occasion de la célébration de la journée historique désormais dédiée à la souveraineté retrouvée.

Le Chef du Gouvernement était accompagné de plusieurs personnalités dont le ministre de l' Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Simaga, le gouverneur du District de Bamako, le maire de la Commune 3.Le choix du lycée technique pour abriter ce cours n’est pas un hasard.



C'est en effet dans ce lycée, dans la salle retenue, que l’indépendance du Mali a été proclamée le 22 septembre 1960.La célébration de la leçon modèle sur l’éducation civique sur le patriotisme trouve ainsi tout son sens.Le professeur Coulibaly a saisi l'occasion pour revenir sur les sanctions illégales, illégitimes, injustes et inhumaines prises par la CEDEAO et l’UEMOA à l'encontre du Mali et surtout sur les mesures de riposte, de résistance et de résilience du peuple et des autorités de la Transition.



Les mots clés ont été décortiqués, expliqués, notamment les mots et concepts comme souveraineté, patrie, défense nationale, patriotisme, don de soi..Autant d’enseignements qui se retrouvent dans les trois principes qui commandent désormais l’action de la Transition, conformément aux principes édictés par le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, à savoir:- Le respect de la souveraineté du Mali;- Le respect des choix stratégiques et des partenariats du Mali; - La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décisions.Ces principes qui gouvernent l’action de la Transition ont été largement commentés par le Premier ministre à l'assistance.



Choguel Kokalla Maïga, a salué une fois de plus le soutien du peuple à la Transition et évoqué les efforts déployés par les uns et les autres, qui ont permis de retrouver aujourd'hui la souveraineté du Mali. Particulièrement sur le plan de la défense. Les sacrifices consentis par le peuple, a poursuivi l'ancien élève du Lycée technique, ont ainsi rendu possible un investissement d'environs 200 milliards.



Le professeur Coulibaly a conclu son cours par un appel à l’union de tous et de toutes, en vue de faire faire face à l’adversité.Il faut noter que cette leçon modèle est dispensée sur toute l’étendue du territoire national a fait remarquer le ministre de l’Éducation nationale, qui a invité à son tour les élèves à faire preuve de courage. Le MALIKURA c’est vous, a martelé Mme le ministre de l’Éducation.

CCRP / Primature