Exposition/photos : Le CCGM fait découvrir le Mali profond - abamako.com

Dans le cadre de la 13ème rencontre de la biennale africaine de la photographie, le Centre culturel germano-malien (CCGM) a procédé, le samedi 24 décembre, à une exposition/photos afin de faire découvrir au public le Mali profond.



C’est à travers une série documentaire que le photographe Amdia Traoré, natif de Djenné, fait découvrir au public les réalités quotidiennes du Mali profond à travers les photos prises de 2015 à 2021. Selon ce passionné de photos, c’est lors de ses nombreux voyages dans les différents coins et recoins du Mali que l’idée lui est venue de partager les réalités du Mali profond. De la photo d’un arbre en plein air, du port de Mopti sur le fleuve Bani, du pont de Ségala dans le cercle de Kéniéba, puis celle des femmes en pleine activité quotidienne dans le village de Bouanidjiè dans le cercle de Kolokani, celle de la femme préparant le petit déjeuner dans le village de Balambougou (cercle de Kita), ou encore celle montrant une vieille femme en pleine activité quotidienne dans le village de Trakedieu et surtout celle montrant les enfants du village se rendant au champ dans la commune de Ouolodo (cercle de Kolokani) ou encore la photo des pêcheurs sur le fleuve Niger dans le village de Teriyabougou (cercle de Bla) n’ont pas laissé indifférente Elizabeth Léonine, une visiteuse de l’exposition photos. Pour cette Franco- malienne qui habite au Mali depuis 22 ans, cette exposition me touche beaucoup. ” Ce sont de belles photos qui montrent la vie locale. C’est une belle expo en marge de la biennale de la photo qui est un évènement qu’on n’a pas eu depuis plus de trois ans. Je suis passionnée de la photo et tout ce qui est vie culturelle malienne est très riche. La culture malienne c’est l’or du pays. On ne se rend pas compte. Ce qu’on a au Mali, il n’y a aucun autre pays de l’Afrique de l’Ouest qui l’a”, a-t-elle souligné. Selon elle, il y a beaucoup d’autres pays qui cherchent à récupérer la biennale de la photographie. Il ne faut pas qu’on la perde. Parce que, dit-elle, ça été créé au Mali.



Pour le Président du Cercle culturel germano-malien, Amidou Koné, le Centre culturel germano malien est une structure culturelle qui œuvre pour la promotion de l’art au Mali et aussi la promotion des relations culturelles entre le Mali et l’Allemagne. ” Cette exposition me va droit au cœur. Parce que nous avons l’habitude d’organiser certaines expositions mais celle -ci est très particulière en ce sens qu’elle entre dans le cadre de la 13ème rencontre de la photographie au Mali. Ici au niveau du CCGM, cela a été un grand plaisir pour nous de pouvoir enfin abriter un évènement de ce genre”, a-t-il ajouté. Selon lui, les photos d’Amdia Traoré lui ont permis de découvrir certaines localités du Mali. “C’est une invite pour moi un jour d’aller connaître ces zones physiquement et de découvrir plus encore les potentialités touristiques du Mali”, a-t-il conclu.



A noter que l’exposition/photos se poursuit jusqu’au 8 février au siège du Cercle culturel germano-malien, sis à Magnambougou Faso Kanu.



Almihidi Touré