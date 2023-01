Ousmane DAO, le président de l’Association des Éditeurs de Presse Privée : « Nous avons rencontré en 6 mois plus de trente partenaires confondus » - abamako.com

Ousmane DAO, le président de l'Association des Éditeurs de Presse Privée : « Nous avons rencontré en 6 mois plus de trente partenaires confondus » Publié le dimanche 15 janvier 2023

L’Assemblée générale ordinaire statutaire de l’Association des Éditeurs de Presse Privée (ASSEP), tenue le samedi 14 janvier 2023, a été l’occasion pour le président de cette faîtière de dresser un bilan de parcours de ses engagements. Pour le volet visibilité de la structure, M. Ousmane DAO, a laissé entendre qu’en 6 mois, ils ont rencontré plus de trente partenaires nationaux et étrangers.



« […], dans un discours d’investiture, j’avais pris quelques engagements fortement inspirés de grandes préoccupations de la presse et en l’occurrence de notre organisation et de ses membres. Il s’agissait en gros de prendre des initiatives heureuses déclinées dans un plan de travail du bureau.



Au regard de ces ambitions et du manque de ressources propres, la première activité stratégique que nous avons menée et qui suit son cours d’ailleurs est la multiplication et la diversification des prises de contact auprès de partenaires potentiels. Nous avons rencontré en 6 mois plus de trente partenaires confondus (nationaux et étrangers). » a martelé M. DAO.



Selon lui, contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’ASSEP n’est pas connue comme elle aurait pu l'être. Cette action a permis de mieux faire connaître, surtout en termes de tous les rôles fondamentaux qu’elle pourrait jouer non seulement pour la promotion de la liberté de la presse - une valeur chère aux démocraties – mais également auprès des pouvoirs publics et d’autres partenaires pour distiller les bonnes informations au service d’enjeux d’intérêt public.



« Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir faire en sorte que de plus en plus l’ASSEP occupe davantage le terrain et est résolue à prendre toute sa place sur l’échiquier médiatique national. » a ajouté le président de l’Assep dans sa déclaration liminaire.



À ses dires, ces démarches leur ont valu en 6 mois la signature de trois conventions de partenariat avec des entités non des moindres. Il s’agit du Bureau du Vérificateur Général, de l’École Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication et de l’Institut National de la Statistique. Les deux dernières conventions courent jusqu’en 2025 tandis que la première est d’une durée indéterminée à en croire le président Ousmane DAO.