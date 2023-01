Présidence de la transition: Tenir le procès sur l’équipement militaire ou accorder la liberté à Mme Bouaré Fily Sissoko ? - abamako.com

L’ancienne ministre de l’Économie et des Finances, Mme Bouaré Fily Sissoko est en prison depuis août 2021. Pour raison de «surfacturation de fonds sur l’achat de l’avion présidentiel et de l’équipement militaire». Le procès tarde à voir le jour. C’est ainsi que l’ancien ministre Premier ministre et ancien ministre de la Défense et des Anciens combattants, Soumeylou Boubèye Maïga est décédé en prison.

Mme Bouaré Fily Sissoko et Mahamadou Camara sont toujours en prison. Certains militaires cités dans le dossier ont été promus à des postes stratégiques empêchant du coup leur audition.

À la présentation de vœux des notabilités au président de la transition, le colonel Assimi Goïta a demandé le soutien de la population pour une bonne gestion des affaires. Hélas ! Des intouchables ont pris en otage le gouvernement et les Institutions alors que Mme Bouaré Fily Sissoko ne demande que justice.