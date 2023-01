Afrique: l’Ivoirien Siméon Ehui nommé à la tête de deux organismes de recherche agricole - abamako.com

News Politique Article Politique Afrique: l’Ivoirien Siméon Ehui nommé à la tête de deux organismes de recherche agricole Publié le dimanche 22 janvier 2023 | lebanco.net

Afrique: l’Ivoirien Siméon Ehui nommé à la tête de deux organismes de recherche agricole

Le Dr Siméon Ehui vient d’être nommé directeur général de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA), basé à Ibadan, au Nigeria, et directeur régional pour l’Afrique continentale du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR). L’IITA et le CGIAR sont des organismes internationaux œuvrant dans la recherche pour la sécurité alimentaire.



Siméon Ehui a une expérience de plus de 30 ans dans l’agriculture et le développement durable. Son décret de nomination à ce nouveau poste entre en vigueur le 1er août 2023.