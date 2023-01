Conférence de presse du collectif pour le développement de la République, CDR - abamako.com

La maison de la presse du Mali a abrité la conférence de presse organisée par le collectif pour le développement de la République le 19 janvier 2023 sous le thème demande de révision exceptionnelle des listes électorales.La conférence était présidée par Nadia Traoré, Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath, Ibrahim Diarra et Karim Traoré. L'objectif de la dite conférence de presse était de rappeler les autorités sur l'application de l'article 41 de loi électorale et de proposer des solutions aux autorités du pays concernant l'élaboration de la liste électorale pour le bon déroulement des élections à venir suite au rapport publié le 31 octobre 2022 a affirmé Le conférencier Ras Bath. Selon lui l'Etat malien doit être capable d'établir la liste de tous les majeurs qui sont aptes à voter et pour cela il doit déployer les services pour faire le recensement des nouveaux 18ans. Il a ensuite ajouté que le même rapport du 31 octobre 2022, qu'il n'est mentionné que les cas de transfert, et de radiation dans la région de Koulikoro, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. L'application de l'article 41 aura comme finalité de permettre à tous les citoyens qui ont l'âge de voter de ne pas être mise de côté ou oublié. Pour ajouter ensuite que c'est d'office de la responsabilité du gouvernement d'inscrire tous les nouveaux majeurs après chacun est libre d'aller voter ou pas en tout cas le gouvernement aura fait son travail. Le CDR invite le ministre de l'administration territoriale à se mettre au boulot pour le bon déroulement des futures élections. Selon Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath, dans le rapport publié le 14 janvier 2023, le gouvernement a recensé à Kayes plus de 14000 nouveaux majeurs, 15743 à Koulikoro, à Sikasso 1557 nouveaux majeurs. A Kidal, Tombouctou, Gao aucun recensement, a-t-il ajouté Il a fini la conférence en disant qu'ils ont envoyé un courrier au ministère de l'administration territoriale en lui proposant d'inclure l'article 41 de loi électorale qui parle du recensement des nouveaux majeurs chaque année du 1 octobre au 31. Et que le CDR est prêt à être volontaire pour la République d'une nouvelle période de recensement. Assitan DIAKITE