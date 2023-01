Commission chargée de la finalisation du projet de Constitution : la CODEM se désolidarise du choix de son secrétaire général adjoint nommé - abamako.com

Dans un communiqué dont abamako.com a reçu copie, la Convergence pour le développement du Mali (CODEM) se désolidarise du choix de ses membres et de toutes les conclusions qui sortiront des travaux de la Commission chargée de la finalisation du projet de constitution.



COMMUNIQUE DU PARTI CODEM RELATIF A LA PRESENCE D'UN DE SES MEMBRES SUR LE DECRET DE NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CHARGEE DE LA FINALISATION DU PROJET DE CONSTITUTION



La CODEM, malgré sa position maintes fois réaffirmée publiquement suite à des débats en son sein et de commun accord avec ses alliés de Jigiya Kura, a été surpris de voir le nom d'un de ses membres figurer sur le décret de nomination des membres de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution, sur proposition du Cadre d'échanges des partis politiques.



Fidèle à notre posture de rejet total du projet de nouvelle constitution que nous jugeons inopportun parce que violant notre acte fondamental qui ne prévoit pas une telle disposition, le Parti CODEM informe l'opinion nationale et internationale qu'il n'a jamais été partie prenante à une quelconque opération en lien avec la nouvelle constitution.



La CODEM se désolidarise du choix des membres et de toutes les conclusions qui sortiront des travaux de cette commission chargée de la finalisation du projet de constitution.



Mako, le 28 Janvier 2023 Le Président



Housseini Amion GUINDO



Officier de l'Ordre National