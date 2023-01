Abdoulaye Diop, ministre des affaires étrangères a la rentrée diplomatique : L’autre dimension - abamako.com

Abdoulaye Diop, ministre des affaires étrangères a la rentrée diplomatique : L'autre dimension Publié le dimanche 29 janvier 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Abdoulaye Diop, Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

En organisant à Ségou, en prélude au Festival sur le Niger, la Rentrée diplomatique sur le thème, « Faire de la culture un outil d’influence au service de l’action extérieure », le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a réussi à la fois deux coups : convenir que la solution à notre crise est culturelle et remobiliser les hommes de cultures.



Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationaleu, Abdoulaye Diop, à Ségou, a remis la culture au cœur des solutions à mettre en avant pour régler notre crise. La Rentrée diplomatique tenue le 21 janvier dernier à Ségou était une première et une originalité. Le Mali a été distingué par l’Union Africaine champion pour les cultures.



Avec notre contexte sécuritaire et les derniers développements dans les relations diplomatiques maliennes, cette rencontre était scrutée et les décisions attendues.



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a mis balle à terre, après avoir précisé et convenu des attentes et des conditions du Mali. « Le processus de paix et de développement dans lequel nous sommes engagés comporte des réponses de diverses natures. En effet, le Mali a très tôt compris que la seule réponse militaire, certes nécessaire, voire indispensable, ne suffirait pas à régler les défis auxquels nous faisons face ».



Pour lui, la culture étant notre matière première sure et pérenne, il convient d’en faire un instrument de notre diplomatie. A travers cette thématique, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, œuvre à valoriser le formidable potentiel offert par la diversité culturelle et la richesse du patrimoine malien. Le Mali est ce pays qui a toujours été et reste ouvert au monde, un pays qui s’enrichit du brassage culturel et de la diversité.







Alexis Kalambry