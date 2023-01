Cadre d’échange des partis politiques : Nouvelle JGIYA Kura suspend sa participation - abamako.com

Cadre d'échange des partis politiques : Nouvelle JGIYA Kura suspend sa participation Publié le lundi 30 janvier 2023 | aBamako.com

La conférence des Présidents des partis et Associations membres de Jigiya Kura s'est réunie ce lundi 30 janvier 2023 au siège de Jigiya Kura.



A l'issue des échanges au cours de cette rencontre, la conférence des Présidents des partis et Associations membres de Jigiya Kura a décidé de se désolidariser de la nomination des membres du Cadre d'échange des partis politiques au sein de la Commission de finalisation de l'avant-projet de constitution. Tirant partie de cet engagement, les partis membres du Cadre d'échange des partis politiques ont pris la décision de suspendre leur participation aux activités du Cadre en attendant d'y voir clair.



La conférence des Présidents des partis et Associations membres de Jigiya Kura a saisi l'occasion pour

saluer les partis et associations membres de Jigiya Kura pour leur constance et leur cohérence politiques.



