Accompagnement de la transition : Le président de la commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat en visite au Mali. Publié le lundi 30 janvier 2023

Visite au Mali du Président de la Commission de l’Union Africaine, son Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat.

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, SEM Abdoulaye DIOP a reçu en audience suivie d’une séance de travail, ce lundi 30 janvier 2023, Son Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union Africaine. Le ministre DIOP s’est félicité de l’esprit et de l’approche de la visite au Mali du Président de la Commission de l’Union Africaine.



Au cours de la séance de travail, les deux personnalités ont évoqué sur les sujets d’intérêt commun axés sur : l’évolution du processus de transition et des progrès réalisés ; la situation sécuritaire et le processus de paix dans notre pays.



Sur le processus de transition, le Ministre Diop a partagé avec le Président de la Commission de l’Union Africaine, les informations sur les réalisations faites dans ce sens, à savoir :

- l’adoption du calendrier détaillé de la transition pour une durée de 24 mois, à compter de mars 2022 ;

- l’adoption et la promulgation de la loi électorale en juin 2022 ;

- la création et l’opérationnalisation de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) ;

- l’élargissement de la composition du CNT, organe législatif de la transition, pour assurer l’inclusivité ;

- l’élaboration de l’avant-projet de la nouvelle Constitution ;

- la création auprès du Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, d’une Commission de suivi du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles ;

- la mise en place d’un Cadre de Concertation entre l’administration, les partis politiques et la Société civile.

Sur le processus de paix et la lutte contre le terrorisme, l’accent a été mis, entre autres, sur :



- l’amélioration de la sécurité sur l’ensemble du territoire national suite au renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité du Mali ;

- le retour progressif de l’administration et des services sociaux de base dans les zones affectées par le terrorisme ;

- le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine ;

- la mise en oeuvre de l’Accord de paix ;

-l’adoption de la Stratégie nationale de stabilisation des régions du Centre et son plan d’action (2022-2024).



Le Ministre DIOP a beaucoup insisté sur la dynamique positive enclenchée par l’adoption du chronogramme de la Transition et les avancées notoires réalisées dans sa mise en œuvre. Il a aussi mis l’accent sur les fortes recommandations issues des Conclusions de la 3ème réunion du Groupe de Soutien à la Transition (GST-Mali), tenue le 06 septembre 2022, à Lomé. Sur ce dernier point, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération a salué l’accompagnement de l’Union Africaine.



En réponse, le Président de la Commission de l’Union Africaine s’est félicité des progrès réalisés par les autorités de la Transition pour le retour à l’ordre constitutionnel prévu en 2024.



Pour SEM Moussa Faki Mahamat, sa visite au Mali s’inscrit dans la dynamique de consultations, d’écoute et de soutien de l’Union africaine au processus de transition du Mali. Il a salué la libération des 49 ivoiriens à la suite d’une mesure de grâce du Président de la Transition. Il a exhorté les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger.



SEM Moussa Faki Mahamat a enfin annoncé la mission prochaine au Mali de la Commissaire de l’Union Africaine chargée des questions humanitaires pour procéder à une évaluation des besoins.