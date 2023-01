Appui aux artistes de la culture malienne : l’Ambassadeur de l’UE au Mali ne cesse de jouer sa partition - abamako.com

L’Ambassadeur de l’Union Européenne au Mali, S.E M. Bart OUVRY n’a de cesse de témoigner son amour et son soutien au secteur de la culture du pays d’Amadou Hampté Ba. Son dernier acte en date qui s’inscrit dans ce sens, est une soirée dite culturelle organisée le vendredi 27 janvier 2023 dans le jardin de sa résidence sise au bord du fleuve au quartier Badalabougou.

Là, des artistes peintres, dessinateurs, marionnettistes, photographes, chorégraphes etc., se sont une fois de plus frottés avec le couple OUVRY avec des expositions d’œuvres et des danses au menu de la soirée riche en dégustations et en rafraichissements.



L’objectif de la rencontre selon l’ambassadeur, est de formuler à ses convives artistes de la culture malienne, ses vœux de nouvel an 2023 et ensuite leur permettre de vendre un peu de leurs expositions. D’où l’appel lancé par M. Bart OUVRY à l’endroit de ses amis de son réseau international, de faire sur place des achats afin de permettre aux exposants de se renflouer un peu les caisses pour la réalisation de leurs visions.



L’une de ces visions est justement la construction d’un musée privé auquel le marionnettiste Yaya Coulibaly tient vivement pour la conservation de ses marionnettes avec lesquelles il a amusé la galerie à la soirée. Et à l’ambassadeur de laisser entendre « cet appui à la culture malienne, on le fait d’une manière officielle avec l’Union Européenne sous la forme des appels à propositions mais, comme c’est un intérêt personnel de ma part, comme c’est une passion pour ma femme et pour moi, on le fait aussi sur une base complètement informelle. Et donc ici, on espère que cette soirée permettra aux artistes de vendre leurs œuvres. »



ANDROUICHA