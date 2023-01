Football/CHAN 2023: Malgaches et Nigériens atteignent pour la première fois les demi-finales de la compétition - abamako.com

Football/CHAN 2023: Malgaches et Nigériens atteignent pour la première fois les demi-finales de la compétition Publié le dimanche 29 janvier 2023

© aBamako.com par DR

Football/CHAN 2023: Malgaches et Nigériens atteignent pour la première fois les demi-finales de la compétition

Au terme du dernier match des 4 affiches des quarts-de-finale du CHAN 2023 disputé ce 28 janvier, on connaît les noms des demi-finalistes du 7è Championnat d’Afrique des Nations qui se joue en Algérie depuis le 13 janvier dernier.





La rencontre Algérie-Niger ouvrira le bal des rencontres du dernier carré du CHAN 2023 le 31 janvier prochain sous le coup de 16HGMT. A domicile et avec des filets toujours vierges, les Algériens vont tenter d’imposer leur vélocité et leur rigueur tactique à des Nigériens généreux dans l’effort collectif et désireux aussi de jouer la grande finale. Algériens et Nigériens ont défait respectivement Ivoiriens (1-0) et Ghanéens (2-0) pour s’offrir une place en demi-finale.



Dans la seconde demi-finale mardi prochain, à partir de 19HGMT, Sénégalais et Malgaches vont confronter deux styles de jeu antagonistes. Surfant sur une vague d’invincibilité depuis l’entame du CHAN 2023, Madagascar (qui joue son 1er CHAN) affiche une discipline tactique fondée sur une capacité de projection rapide de tout le collectif. Jouant de leur côté par intermittence et loin d’être au meilleur de leur forme, les Sénégalais sont pour leur part capables de s’offrir un billet pour la finale sans forcer leur talent, et en misant sur leur expérience.



Le Sénégal a dominé difficilement la Mauritanie 1-0 en quarts, alors que les Bareas de Madagascar ont étalé un beau jeu devant le Mozambique battu 3-1 durant cette rencontre passant pour être la plus attrayante des quarts-de-finale.



Les Chefs d’Etat de Madagascar et du Niger ont respectivement passé ce 28 janvier un coup de fil à leurs sélections victorieuses des matchs des quarts-de-finale en saluant le caractère historique de leurs exploits sportifs.





Edem G.