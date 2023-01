Droits des femmes : les organisations de défense des droits des femmes dénoncent le harcèlement contre la dame Khadidiatou N’DIAYE à la mine d’or SOMILO - abamako.com

Les organisations de la société civile défenseures des droits de la femme et des victimes de violences basées sur le genre, ont organisé une conférence de presse le samedi 28 janvier 2023 au centre Aoua Keita, pour informer l'opinion nationale et internationale de la situation de Madame Khadidiatou NDIAYE, victime de harcèlement et d'intimidation venant de la société Minière de Loulou (SOMILO) représentant de la société BARRICK du Canada. La conférence était animée par l'ancienne ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille et présidente de l'ONG Wildaf, Mme BOUARE Bintou Founé SAMAKE.



Le 23 Octobre 2023, à la suite d'un long processus pour se faire entendre et mettre fin au harcèlement sexuel et à la discrimination dont elle a été victime au sein de la SOMILO, Madame Khadidiatou NDIAYE a brisé l'omerta en faisant un témoignage sur la chaine de télévision Africable.



En représailles à l'exercice par la victime de l'un de ses droits fondamentaux reconnus par la constitution malienne et des instruments juridiques régionaux et internationaux, la Société SOMILO a porté plainte contre elle et Africable pour diffamation.



Le seul tort de la victime a été de s'exprimer librement sur son cas. Cette plainte de la Société SOMILO contre Madame Khadidiatou NDIAYE est une tentative d'intimidation contre la victime et d'autres potentielles à laquelle nos organisations ne céderont guère.



Par conséquent, les organisations de la société civile défenseures des droits de la femme et des victimes de violences basées sur le genre viennent attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale que cette plainte est une manière d'intimider les victimes pour les réduire au silence mais aussi de museler la presse à ne plus amplifier la voix des victimes et étouffer les nombreuses forfaitures au sein de l'entreprise,



Elles reaffirment leur droit à la liberté d'expression qui est un droit constitutionnel.



Elles s'opposent à toute institutionnalisation et systématisation du harcèlement au travail, dénoncent ce système au sein duquel Madame Khadidiatou N'Diaye a été victime, dénoncent les multiples tentatives pour faire peur, réduire au silence et écraser la victime.



Elles lancent un appel aux plus hautes autorités pour les accompagner à démanteler le mécanisme de harcèlement systématique au travail afin que les hommes et les femmes puissent travailler dans la tranquillité d'esprit et de corps au bénéfice du peuple malien. Elles rappellent une fois encore que l'or du Mali ne doit pas être exploité sur le corps des femmes du Mali.



Enfin, elles expriment que leurs organisations sont déterminées à accompagner la victime et d'autres potentielles victimes de ces pratiques attentatoires à la dignité de la femme.