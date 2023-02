Finances et Technologies : l’Association Mali Fintech (AMF) est officiellement lancée - abamako.com

La toute nouvelle structure dénommée Association Mali Fintech (AMF) qui se veut un cadre fédérateur des entreprises opérant dans les finances et les technologies au Mali, a été officiellement lancée. C’était à la faveur d’une assemblée générale dite constitutive qui s’est déroulée le mardi 31 janvier 2023 à l’hôtel Radisson Collection de Bamako.



Organisée sous la houlette de Africa Fintech Forum (AFF), le cadre regroupant des associations fintech de huit pays africains dont le siège est basé à Abidjan en Côte d’Ivoire, cette assemblée constitutive a été marquée par deux temps forts. Il s’agit de la présentation de l’AMF et de la mise en place de son bureau directeur.



Selon la présentation faite de l’AMF qui est donc la neuvième fintech nationale de l’AFF, c’est une association qui a pour objectif de réduire l’écart de l’inclusion financière au Mali en promouvant et en structurant le secteur des services financiers numériques. Elle veut ainsi rendre publique l’autorité professionnelle représentant toutes les entreprises fintech du Mali afin de contribuer à l’évolution du cadre juridique de la finance technologique dans le pays.



Au terme de la constitution du bureau de l’association, c’est le PDG de la fintech Sama Money en la personne de Daouda Coulibaly qui a été élu président. Dans ses tous premiers mots, il a laissé entendre que son bureau s’attèlera à une inclusion maximale des entreprises Fintech. « Nous allons très bientôt identifier toutes les entreprises qui opèrent dans le domaine et les inviter à se joindre à nous, à participer à cet effort de création de cadre favorable au développement des fintechs au Mali. » a déclaré M. Coulibaly.



ANDROUICHA