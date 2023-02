Diaspora togolaise au Mali : le HCTE-Mali renoue avec son traditionnel tournoi du 27 avril

© aBamako.com par AS

Cérémonie de passation de services entre les Délégués Pays (DP) sortant et entrant du HCTM

Bamako, le 20 janvier 2023. Le Consul honoraire du Togo au Mali, M. Mamadou Diakité, a présidé au consulat la cérémonie de passation de services entre le DP sortant et celui entrant du Haut Conseil des Togolais résidant au Mali (HCTE-Mali)