Publié le mercredi 15 fevrier 2023

Communiqué de presse relatif à la proclamation des résultats de l'Edition 2022 du Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la Recherche économique



La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) porte à la connaissance des chercheurs et universitaires ressortissants des Etats membres de l’UEMOA qu’à l’issue du processus de délibérations du Jury, le Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche économique n’a pas été décerné pour l’édition 2022.



Toutefois, la BCEAO a décidé d’encourager l'auteur du meilleur article selon le classement du Jury, en lui octroyant une bourse de recherche sous la forme d’un séjour rémunéré d’une durée d'un (1) an au Siège de la BCEAO. Ce séjour devrait permettre au bénéficiaire d'améliorer et d’approfondir ses travaux de recherche.