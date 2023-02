Crise malienne : le PARENA appelle au dialogue avec Iyad Ag Aghaly et Hamadoun Kouffa - abamako.com

Crise malienne : le PARENA appelle au dialogue avec Iyad Ag Aghaly et Hamadoun Kouffa Publié le samedi 18 fevrier 2023

Dans une déclaration adoptée par son comité directeur réuni ce samedi 18 février 2023, le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) a appelé les Maliens, dans leur ensemble, à une union sacrée. Il a ensuite exhorté les autorités maliennes à engager un dialogue constructif avec tous les acteurs maliens de l’insécurité et de l’instabilité, notamment Iyad Ag Aghaly (Ansar Eddine) et Hamadoun Kouffa (KAEM: Katiba Ansar Eddine Maasina). En intégralité cette déclaration.





PARENA: La situation au Nord, au Centre et à l’Ouest exige le rassemblement national autour du Mali



Le Parti pour la renaissance nationale (PARENA) estime que la situation qui prévaut au Nord, au Centre et à l’Ouest exige le rassemblement et l’union sacrée des filles et des fils du pays.



Le PARENA réaffirme sa solidarité avec les populations du Nord et du Centre du Mali confrontées aux exactions de toutes sortes.



Il renouvelle son soutien à nos Forces armées et de sécurité (FAMA) qui, jour et nuit, veillent sur la sécurité du pays et la liberté du peuple.



Le Parti du Bélier Blanc exprime avec force la solidarité de ses membres et sympathisants avec les familles des FAMA morts pour le Mali. Il invite à la retenue toutes les parties signataires de l’ Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger ( APR) qui reste, malgré la nécessité de l’améliorer, un instrument incontournable dans la quête de paix et de stabilité au Mali. Aussi, les parties signataires doivent-elles conformer leurs actes et paroles à leurs engagements pris dans le cadre de l’APR, entre autres, le respect de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté de l’État ainsi que sa forme républicaine et son caractère laïc. L’ APR, c’est aussi le respect du drapeau national et de l’hymne national. Le PARENA appelle à la retenue et à l’esprit de responsabilité tous les citoyens maliens, de Diboli à Tinzawaten, afin d’éviter une nouvelle guerre civile qui ne manquerait pas d’aggraver l’impasse et l’instabilité, et de menacer l’existence du Mali.



Enfin, le PARENA exhorte les autorités maliennes à engager un dialogue constructif avec les tous acteurs maliens de l’insécurité et de l’instabilité notamment Iyad Ag Aghaly (Ansar Eddine) et Hamadoun Kouffa (KAEM: Katiba Ansar Eddine Maasina).



Le PARENA invite l’ensemble des forces vives du pays à des initiatives concertées et communes pour la restauration de la paix et la stabilité au Mali.



ANDROUICHA