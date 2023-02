Choguel Kokalla Maïga à Gao : « tout pouvoir qui ne peut pas protéger son peuple ne peut pas être légitime » - abamako.com

Choguel Kokalla Maïga à Gao : « tout pouvoir qui ne peut pas protéger son peuple ne peut pas être légitime » Publié le lundi 20 fevrier 2023 | Le Pays

Le vendredi 17 février 2023, le premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, à la tête d’une forte délégation ministérielle s’est rendu à Gao dans le cadre d’une visite de travail de 72 heures. Fier que tout le processus de cette mission soit assuré par les Forces Armées Malienne (FAMa), Choguel a soutenu que « tout pouvoir qui ne peut pas protéger son peuple ne peut pas être légitime ».



Rarement, une ci-forte délégation ministérielle malienne s’est déplacée à l’intérieur du Mali, plus particulièrement au nord, depuis l’avènement de la crise sécuritaire en 2013.



L’on se rappelle toujours du précèdent fâché effectué par l’ancien premier ministre Moussa Mara en 2014 qui a causé un lourd bilan de 36 morts, dont huit militaires et une trentaine de personnes, (majoritairement fonctionnaires), fait otages à Kidal. Pourtant, c’est un hélicoptère de l’armée française qui a escorté le véhicule transportant le Premier ministre Moussa Mara entre Gao et Kidal. Moussa Mara estimait à l’époque que l’absence totale des représentants de l’Etat sur une portion de son territoire était une tache noir à sa souveraineté. Aussi considérait-il que « ces administrations qui forment l’épine dorsale de l’Etat, gèrent GAO à partir de Bamako. Cette situation qui ne peut s’expliquer ni par l’insécurité ni par d’autres réalités, est un très mauvais signal envoyé aux habitants du Nord », a-t-il rappelé sur sa page face book en avril 2022.



C’est dans cette même logique que le vendredi 17 février dernier, le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, à la tête d’une forte délégation ministérielle s’est rendu à Gao dans le cadre d’une visite de travail de 72 heures. A la différence de de Moussa Mara en 2014, toute la mission de Choguel Kokalla Maïga a été organisé et sécurisée par les Forces Armées Maliennes (FAMa). « Je suis venu vous remercier pour vos prières, votre soutien, votre courage, votre résistance », étaient d’ailleurs les maitres mots clés de du chef du gouvernement de la transition pendant son séjour sur la terre des Askia. Comme d’habitude, il a rappelé, les circonstances de cette crise sécuritaire sans précèdent que connait le Mali, depuis une dizaine d’année.



Mais, se réjouit-il cette crise, longtemps entretenue par des forces obscurantistes, soit enfin comprise et déjouée par le peuple souverain du Mali.



« Aujourd’hui, j’ai vu des Songhoï, des Tamasheq, des Peulhs, des Bamanans, tous unis », a-t-il indiqué comme pour mettre l’accent qu’il n’y a aucun problème entre les populations.



Par ailleurs, le premier ministre a tenu à rassurer encore une fois que la question de protection des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national du Mali demeure une des grandes priorités des plus hautes autorités de la transition. C’est ce qui explique d’ailleurs, selon lui, la vaste opération de rééquipement de l’armée entreprise par la hiérarchie militaire sous le leadership du Col. Assimi Goïta. « Le plus important, c’est la population » a-t-il rappelé tout en soutenant que « tout pouvoir qui ne peut pas protéger sa population ne peut pas être légitime, même s’il a été élu avec 100% des suffrages ».



C’est après une souveraineté retrouvée dans le secteur de l’armée, fondement de toute nation, que le gouvernement peut, selon lui, s’attaquer à d’autres maux comme l’éducation, la santé les infrastructures socioéconomiques etc.



D’ailleurs au programme de cette visite figuraient des remises de vivres aux populations, le lancement de la construction de plusieurs infrastructures routières et de développement, notamment, la construction de la route Sévaré-Gao, des tronçons Gao-Bourem-Taoussa ainsi que les travaux du barrage de Taoussa etc.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS