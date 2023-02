Basketball: la fédération organise un stage de recyclage à l’attention des arbitres - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Basketball: la fédération organise un stage de recyclage à l’attention des arbitres Publié le lundi 20 fevrier 2023 | aBamako.com

Tweet

La Fédération Malienne de Basketball, dans le souci de renforcer les capacités de ses cadres et les officiers techniques organise depuis ce matin, 20 Février 2023 et jusqu'au 22 Février, un stage de recyclage au palais des sports Salamatou Maiga. Cette formation regroupe 30 arbitres de basket à la veille du début du championnat national de Basketball.



La cérémonie d'ouverture était présidée par le représentant de la direction nationale des sports et de l'éducation physique, Souleymane Bah qui avait à ses côtés le premier vice-président de la Fédération Malienne de Basketball, Djibrilla Sylla et l'instructeur FIBA Maturin Guessan.



Les dirigeants du basketball malien veulent organiser cette année, un championnat de haut niveau c'est pourquoi ils organisent cette formation à l'attention des arbitres car ceux-ci sont les acteurs clés du championnat.



L'objectif principal de cette formation est d'avoir des arbitres compétents qui seront capables de mieux diriger les compétitions de basketball.



Fsanogo