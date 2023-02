Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen : le président Seydou Mamadou Coulibaly a rencontré les coordinations du district de Bamako - abamako.com

News Société Article Société Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen : le président Seydou Mamadou Coulibaly a rencontré les coordinations du district de Bamako Publié le dimanche 19 fevrier 2023 | aBamako.com

Conférence du district du Mouvement Benkan, le pacte citoyen.

Bamako, le 18 février 2023. La Maison des Aînés a servi de cadre à une rencontre du Mouvement Benkan, le pacte citoyen; rencontre dénommée Conférence du district au cours de laquelle le président Seydou Mamadou Coulibaly a échangé avec les coordinations de son mouvement des 6 communes de Bamako. Tweet

À la faveur d’un grand meeting dit conférence du district qui s’est tenu le samedi 18 février 2023 à la Maison des Aînés de Bamako, le président du Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen, M. Seydou Mamadou Coulibaly a échangé avec les coordinations Benkan des six communes de la capitale.



La cérémonie d’ouverture de ce grand rendez-vous auquel les militants et sympathisants de tout le district de Bamako ont répondu présent dans une salle qui a fini par refuser du monde, a enregistré aussi la présence de tous les responsables du Mouvement. Ainsi, le président avait à ses côtés la représentante des femmes, le représentant du pôle jeunesse, celui du pôle implantation ainsi que celui des associations, clubs et mouvements de soutien à Seydou M. Coulibaly.



« Nous voulons être dans l’action, nous ne voulons plus être dans les propositions ni dans les critiques » a laissé entendre le président Seydou Mamadou Coulibaly au terme de son intervention du jour. Selon lui, la rencontre marquée par la présentation des 6 coordinations Benkan de Bamako, se veut un moment de communion et de partage durant lequel la famille Benkan du district va échanger et s’informer davantage sur la vision politique du mouvement.

Pour le responsable pôle implantation, cette occasion est une aubaine pour les militants de Benkan, le Pacte Citoyen de se sentir proche de leur leader , en qui ils placent toute leur confiance pour un Mali émergent au terme de la période de la transition.



Pour rappel, le Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen est une association politique créée le 4 avril 2021. Selon sa présentation, Il est ouvert à toute personne désireuse d’y adhérer à titre personnel et individuel.



ANDROUICHA