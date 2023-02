Coopération Burkina Faso-Mali : « Le terrorisme sera vaincu au Sahel », foi du Premier ministre malien, Choguel Maïga - abamako.com

News Diplomatie Article Diplomatie Coopération Burkina Faso-Mali : « Le terrorisme sera vaincu au Sahel », foi du Premier ministre malien, Choguel Maïga Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | DCRP/Primature

© Autre presse par DR

Coopération Burkina Faso-Mali : « Le terrorisme sera vaincu au Sahel », foi du Premier ministre malien, Choguel Maïga

Le Premier ministre du Mali, Choguel Kokalla Maïga, est en visite d’amitié et de travail au Burkina Faso. A la tête d’une forte délégation gouvernementale, il a été accueilli à sa descente d’avion, par son homologue burkinabè, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, ce jeudi 23 février 2023, dans l’après-midi, à l’aéroport international de Ouagadougou.



Il est 14 h 30 minutes quand l’avion transportant le Premier ministre du Mali, Choguel Kokalla Maïga, et sa délégation d’une cinquantaine de personnes, dont dix membres de son Gouvernement, a atterri à l’aéroport international de Ouagadougou.



A sa sortie d’avion, il a été accueilli par son homologue burkinabè, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela. Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, et de nombreux ministres du Gouvernement burkinabè, étaient également sur le tarmac, pour accueillir l’hôte de marque.



Après une chaleureuse poignée de main et un échange de civilités, les deux Premiers ministres ont eu un bref entretien au salon d’honneur de l’aéroport international de Ouagadougou.



A l’issue de ce tête-à-tête, le Chef du Gouvernement malien a révélé aux médias qu’il effectue une visite de travail et d’amitié de 72 heures (23 au 26 février 2023) au Burkina Faso.



Selon lui, cette visite vise principalement à présenter «les condoléances les plus sincères» du président du Mali, le colonel Assimi Goïta, et celles du peuple malien, au «peuple frère» du Burkina Faso qui a été, dernièrement, éprouvé par des attaques terroristes qui ont fait plusieurs morts.



«Ce que vous vivez actuellement, nous l’avons également vécu. Il fut un temps où au Mali, des villages étaient rasés, des camps étaient attaqués. Nous avons tenu bon. Ce qui vous arrive aujourd’hui, c’est pour vous démoraliser. C’est pour que vous doutiez de votre armée, car vous avez fait des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Comme tous les grands peuples, le peuple burkinabè doit être debout, pour soutenir son armée. Personne ne viendra vous défendre à la place de votre armée. Il faut que le peuple burkinabè soit derrière son armée », a déclaré le Premier ministre malien.



Par ailleurs, il a aussi fait savoir que cette visite a pour objectif, de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.



«En réalité, nos peuples sont en avance sur nous. En exemple, quand il y a eu l’embargo illégal, illégitime et inhumain contre le Mali, les frontières aériennes ont été fermées, mais nos peuples ont dégagé les frontières terrestres. Donc, il faut nous adapter à ce que veulent nos peuples. Nous devons intensifier notre coopération et les jours à venir, nous allons aller dans le sens de la volonté de nos peuples. Avec les orientations de nos chefs d’Etat, nos équipes gouvernementales et nos assemblées nationales transitoires vont travailler pour aller dans le même sens que nos populations », a-t-il ajouté.



Du reste, le Chef du gouvernement malien a dit son optimisme quant à la victoire des pays du Sahel sur le terrorisme.



« Nous sommes sûrs que le terrorisme sera vaincu au Sahel. Il sera vaincu, parce que la guerre des sahéliens est une guerre juste. Nous perdons certes des batailles, mais nous allons gagner cette guerre. Il faut que cela soit clair, nous allons la gagner avec nos armées. Aucune armée étrangère ne viendra mourir pour nous. Ce sont les africains qui doivent défendre leurs pays, mais pour cela, il faut que les peuples africains soutiennent leurs armées », a-t-il affirmé.



Pour information, le séjour du Premier ministre malien sera marqué par diverses activités. Dans son agenda, il est prévu une rencontre avec le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il prendra part aussi, ce samedi 25 février 2023, à la cérémonie d’ouverture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPAC0) qui a pour pays invité d’honneur, le Mali.







A.O