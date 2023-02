Situation au Burkina et au Mali : les ministres de la Sécurité des deux pays réfléchissent sur une mutualisation de leurs efforts - abamako.com

News Politique Article Politique Situation au Burkina et au Mali : les ministres de la Sécurité des deux pays réfléchissent sur une mutualisation de leurs efforts Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | aOuaga.com

Situation au Burkina et au Mali : les ministres de la Sécurité des deux pays réfléchissent sur une mutualisation de leurs efforts

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Colonel Boukaré Zoungrana et le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, ont échangé, ce vendredi 24 février 2023, à Ouagadougou, sur la situation sécuritaire et les axes de coopération entre leurs deux pays.



Au sortir des échanges, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, après avoir salué la mémoire des soldats burkinabè tombés il y a de cela quelques jours sur le champ des batailles, a indiqué que cette séance de travail a permis aux deux délégations de faire le tour de la coopération sécuritaire entre leurs pays respectifs.



Pour le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, les situations sécuritaires du Mali et du Burkina Faso sont similaires. Et pour venir à bout de cette insécurité, a-t-il dit, la collaboration entre les deux pays demeure une nécessité. « Nous avons les mêmes ennemis qui passent d'une frontière à une autre, qui font les mêmes exactions de part et d’autre ; d’où la nécessité de mutualiser nos moyens et d'envisager d’autres mécanismes beaucoup plus efficaces pour faire face à ce fléau qui gangrène nos deux pays », a-t-il expliqué.



A l’issue des échanges avec la partie burkinabè, le Ministre en charge de la Sécurité du Mali a traduit sa satisfaction en ce sens que les deux parties se sont accordées sur la mise en place d’un nouveau partenariat de coopération dans le domaine de la Sécurité et de la Protection civile. « Ma délégation et moi, sommes entièrement satisfaits des échanges que nous avons eus avec les premiers responsables burkinabè en charge des questions sécuritaires et nous sommes plus que jamais convaincus qu’aujourd’hui, nous avons besoin de travailler ensemble pour vaincre ce mal qui touche nos deux pays », a conclu le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine.