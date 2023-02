Secteur de kalanban Coro : Fin de course pour 04 redoutables gangs dont celui de «Dibilan», (l’invisible), du duo ultra armé, de l’as du cambriolage… - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Secteur de kalanban Coro : Fin de course pour 04 redoutables gangs dont celui de «Dibilan», (l’invisible), du duo ultra armé, de l’as du cambriolage… Publié le lundi 27 fevrier 2023 | Kudjuku

© aBamako.com par momo

Fête de mariage a Bamako.

Bamako, le 24 mai 2015 les dimanches sont les jours de mariage avec des accidents aussi. Tweet

La période du vendredi 17 au vendredi 24 février 2023 a été marquée par le démantèlement de quatre réseaux de malfrats par le Commissariat de police de Kalabancoro. Les faits reprochés sont entre autres: flagrant délit de cambriolage, tentative de cambriolage et de braquages avec armes à feu.



Les bandits opérant dans le secteur de Kalaban Coro et environs sont visiblement très malchanceux. Après avoir fui la commune II du District de Bamako suite à l’opération FOUNOU-FOUNOU initiée par l’irréductible et l’incorruptible Commissaire TOMODA, voilà qu’ils retrouvent de nouveau l’homme sur leur chemin à Kalabancoro. Pauvres malfrats !

La chute de «Dibilan», présumé détenteur du pouvoir de l'Invisibilité



Parce qu’il est toujours parvenu à s’extraire des mailles de la justice et souvent de ses lieux de détention, l’insaisissable cambrioleur a été surnommé «DIBILAN».



De son vrai nom Babra Coulou, «DIBILAN» braquait ses victimes avec des armes à feu et manchettes et n’hésitait pas à tirer sur les récalcitrants. Un dangereux cambrioleur récidiviste hors norme capable, à lui seul, de dévaliser toute une concession ou commerce ! Entre 2018 et 2023, il a été interpellé quatre fois pour cambriolage par le seul Commissariat de Kalaban-coro.

Déféré et placé chaque fois sous mandat de dépôt par le Tribunal de la Commune V, il reprend toujours ses activités criminelles dès sa libération. Et pourtant, à chaque fois, il a arrêté en interpellé en possession d’arme à feu. Et tenez-vous bien : il a même tiré sur les policiers lors d’un de ses interpellations.

Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 Février 2023, DIBILAN s’est introduit dans une concession VIP en escaladant le mur de clôture à Kabala.



A l’intérieur, il défonce deux portes et s’empare d’une moto Jakarta neuve ainsi que d’objets de valeur. Malheureusement pour lui, un passant l’aperçoit et donne l’alerte en criant «au voleur» ! Une foule déchaînée se dirige alors sur les lieux et le malfrat n'a pas eu le temps de faire usage du Pistolet automatique chargé dont il était porteur. Sérieusement molesté, il n’eut la vie sauve que grâce à la promptitude de l’équipe de patrouille du commissariat de Kalaban Coro qui, a son habitude, sillonne les rues et artères.



Transporté à l'hôpital sous surveillance et après les soins, DIBILAN fut ramené au commissariat de Kalaban. En plus du Pistolet automatique, il a été trouvé en possession de plusieurs outils métalliques qui lui servent à défoncer les portes et cadenas de ses nombreuses victimes. La perquisition à son domicile a permis de saisir une quantité diverses d’objets volés. Il a été déféré et placé à nouveau sous mandat de dépôt pour la cinquième fois.



Utilisera-t-il encore une fois son prétendu pouvoir d’invisibilité pour s’extraire des mailles de la justice ? Possible ! Pour notre part, nous veillerons au grain et chercherons à comprendre l’étendu et les véritables contours de son présumé superpouvoir.



FAIT INSOLITE LORS DE SON ARRESTATION



_Le saviez-vous ? Lors de son arrestation, DIBILAN demande à la foule qui l’a appréhendé et molesté de ne pas le conduire à la Gendarmerie. Un malfrat qui choisit lui-même son prochain lieu de détention ? Aussi, craint-il plus la gendarmerie que la police ? Que se passe-t-il donc ?



La réponse est toute simple : notre bon malfrat cherchait à éviter l’incorruptible Commissaire de police de kalaban Coro. Et en demandant de ne pas le conduire à la gendarmerie, il faisait acte de ce que l’on appelle la «psychologie inversée», une technique de manipulation consistant à demander à un interlocuteur souvent hostile, de faire le contraire de ce que vous pensez. L’objectif étant de lui faire faire exactement ce que vous désirez par esprit de contradiction. En clair, DIBILAN voulait qu’il soit justement conduit à la Gendarmerie et éviter du coup le Commissaire TOMODA pour des raisons évidentes.



Mais des têtes bien pensantes dans la foule ont vite compris le manège et ont fait appel à la police. A malin, malin et demi, dit-on._



Après ses aveux et la fin de sa garde à vue, il a été placé sous mandat de dépôt. Mais pour combien de temps ?



A suivre



_______________