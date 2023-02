Intelligence artificielle : les robots effectueront 39 % des tâches domestiques d’ici 2033, selon les experts - abamako.com

Intelligence artificielle : les robots effectueront 39 % des tâches domestiques d'ici 2033, selon les experts
Publié le mardi 28 fevrier 2023 | BBC

Robots des tâches domestiques

D'ici une décennie, environ 39 % du temps consacré aux tâches ménagères et aux soins aux proches pourrait être automatisé, selon les experts.



Des chercheurs du Royaume-Uni et du Japon ont demandé à 65 experts en intelligence artificielle (IA) de prédire le degré d'automatisation des tâches ménagères courantes dans dix ans.



Les experts ont prédit que les courses à l'épicerie seraient probablement les plus automatisées, tandis que les soins aux jeunes ou aux personnes âgées seraient les moins susceptibles d'être touchés par l'IA.



Cette étude est publiée dans la revue PLOS ONE.



Des chercheurs de l'Université d'Oxford et de l'Université Ochanomizu du Japon ont voulu savoir quel impact les robots pourraient avoir sur le travail domestique non rémunéré : "Si les robots prennent nos emplois, vont-ils au moins aussi sortir les poubelles à notre place ?", ont-ils demandé.



Les robots "destinés aux tâches ménagères", tels que les aspirateurs robots, "sont devenus les robots les plus produits et les plus vendus dans le monde", ont observé les chercheurs.



L'équipe a demandé à 29 experts en IA du Royaume-Uni et à 36 experts en IA du Japon leurs prévisions concernant les robots à la maison.