Concours de recrutement des enseignants du supérieur : le Collectif des docteurs vacataires des universités et instituts demande l'annulation du résultat du recrutement et l'implication du président de la transition
Publié le mercredi 1 mars 2023

Le Collectif des docteurs vacataires des universités et instituts a dénoncé ce mercredi 1er mars 2023, lors d'un sit-in au monument de la paix, les résultats du recrutement des enseignants du supérieur. Au cours de ce sit-in, le collectif a demandé l'annulation pure et simple dudit recrutement et sollicite un nouveau recrutement. Ci-dessous la déclaration du porte-parole du collectif.



Monsieur le Président de la Transition,



Apres tous ces efforts ci-dessus déployés par le collectif, à savoir la dénonciation de népotisme et de favoritisme, la sollicitation des plus hautes autorités de la transition pour la réparation des dommages causés aux docteurs vacataires (les enfants des pauvres) victimes du- recrutement.



Le collectif demande l'annulation pure et simple du dit recrutement ci- dessus et sollicite un nouveau recrutement digne de son nom, où tous les fils et filles du pays seront en compétition et que l'égalité de chance dans les concours de la fonction publique ne soit une denrée rare.



Monsieur le Président de la transition,



Le collectif prévoit suspendre toutes ses activités pédagogiques au sein des Universités, Instituts et grandes Ecoles du Mali.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Collectif des docteurs vacataires sait compter sur votre implication personnelle pour la prise en compte de ses doléances et ses propositions dans un délai raisonnable.



Fait à Bamako, le 1 mars 2023

Le porte-parole

Docteur DOLO Anidjou