28ème édition du FESPACO à Ouagadougou : l'UEMOA met 4 prix en compétition Publié le mercredi 1 mars 2023

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) a annoncé mardi dans un communiqué, la mise en compétition de quatre prix spéciaux pour les réalisateurs ressortissants des huit États membres de l’Union dans les catégories fictions et documentaires lors de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ( FESPACO).

Ces quatre prix spéciaux qui seront décernés aux meilleures œuvres de l’espace communautaire sont un long-métrage fiction d’un montant de 8 millions FCFA, un long-métrage documentaire d’un montant de 8 millions FCFA, un court-métrage fiction d’un montant de 5 millions FCFA et un court-métrage documentaire d’un montant de 5 millions FCFA.



’’ La cérémonie de remise des prix spéciaux aura lieu le vendredi 03 mars 2023 à l’hôtel Lancaster ( Ex-Laico) de Ouagadougou à partir de 19h ( heure locale) au cours d’une soirée présidée par le Président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop’’, a précisé le communiqué.

les Prix Spéciaux UEMOA sont ouverts aux œuvres cinématographiques réalisées par des ressortissants des huit Etats membres de l’Union (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, GuinéeBissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Ces œuvres doivent faire partie de la sélection officielle du FESPACO, en ou hors compétition.



L.Barro