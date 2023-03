Bamako : Ouverture d’un séminaire de sur les dynamiques d’intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques - abamako.com

Bamako : Ouverture d'un séminaire de sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques Publié le mardi 28 fevrier 2023

La capitale malienne abrite pour la première fois durant cinq jours, du 28 février au 4 mars 2023 à l'hôtel de l'amitié, un séminaire sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali, placé sous le haut parrainage de Monsieur Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Decentralisation porte parole du gouvernement et Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant de la Famille Madame Wadidie Founè Coulibaly



Il s'inscrit en droite ligne avec l'opérationnalisation des réformes politiques, administratives et electorales en ligne avec la politique nationale Genre adoptée 2010 et en conforme avec le cadre stratégique pour la refondation de (Elats (CSRE) 2022-2031 assorti du plan d'actions prioritaires du Gouvernement de transition pour la période 2022-2024



Selon Madame Wadidie Founè Coulibaly, la politique genre du Mali a permis adoption de la Loin 2015-052 du 18 décembre 2015 instant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès des fonctions nominatives et électives L'application de cette loi a contribué enregistrement d'une forte représentation des femmes lors des élections communales de 2016 et les législatives 2020. L'on est passe de 9% de femmes élues Bux communales de 2009 a 25% en 2016 et de 9.52 aux législatives de 2013 a 28,57% en 2020 Malgre cette progression spectaculaire des femmes dans les instances politiques, elles restent faiblement représentées dans les instances de prises de décision, surtout au niveau des fonctions nominatives où elles peinent à atteindre les 20%. L'annuaire statistique sur les fonctions nominatives et électives des services publics du Mal indique qu'en 2021 au niveau de l'administration, le nombre des femmes aux fonctions des Préfet et sous-prefet a nettement amélioré et dans les fonctions de gouverneur, elles n'étaient pas représentées tandis qu'elles représentaient seulement 15.4% dans les fonctions de Directeur de service central et 11,1% dans les fonctions d'Ambassadeur



C'est pour quoi ce séminaire contribuera à la prise en compte du genre dans le processus electoral et dans les réformes politiques et administratives en vue d'assurer l'organisation du referendum et les élections générales, ainsi que la conduite des réformes dans la démarche inclusive et representative de l'ensemble de la population malienne. Il réunira pendant cinq jours à Bamako toutes les parties prenantes, notamment les hautes autorités de la République du Mali, les membres du conseil nationale de transition, les mouvements signataire de l'accord de paix et de la réconciliation, les partis politiques. les partenaires techniques et financiers, les organisation de la société civile, les leaders d'opinion et les responsables des mouvements engagés dans la promotion du genre dans les instances électives et nominatives.



Initiative innovante et historique, car organisé par le Ministère de l'Administration Territoriale et la décentralisation et celui en charge de la promotion de la Femme, avec le soutien du Projet d'Appui aux Elections au Mali (PAREM) initié conjointement par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ONU-Femme et la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, réunira l'ensemble des acteurs de la démocratie, de l'écosystème politique et électoral, les partenaires techniques et financiers de la coopération multilatérale accrédités au Mali, les organisations de la société civile et particulièrement celles féminines.



Les travaux du séminaire seront marqués par l'organisation de neuf sessions plénières et six ateliers animés par les experts Etatiques et indépendants en lien avec les réformes politiques, électorales et administratives dans le cadre de la mise en œuvre du processus de refondation de l'Etat. Les résultats de ces travaux permettront de faire l'état des lieux de la prise en compte de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. A l'issue des travaux, une feuille de route sera proposé aux autorités maliennes ainsi qu'aux partenaires pour accompagner la prise en compte du genre dans le processus électoral et dans les réformes politiques et administratives en vue d'assurer l'organisation du référendum et de élections générales, ainsi que la conduite des réformes dans une démarche inclusive représentative de l'ensemble de la population malienne, femmes et hommes.