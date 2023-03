Promotion des droits des femmes: l’observance de la loi 052 continue d’être un défi dans les postes nominatifs selon le président de la CNDH - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Promotion des droits des femmes: l’observance de la loi 052 continue d’être un défi dans les postes nominatifs selon le président de la CNDH Publié le samedi 11 mars 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

Aguibou BOUARE, président de CNDH

Aguibou BOUARE, président de Commission Nationale des Droits de l`Homme. Tweet

La Commission nationale des droits de l'Homme a organisé, ce vendredi 10 mars 2023, une conférence débat sur la journée du 08 mars, Journée internationale dédiée à la Femme. Cette conférence, animée par Hama Guido et Assetou Traoré, commissaire divisionnaire, a porté sur le thème : " L’utilisation des TIC par les acteurs de défense des humains dans la promotion de l’égalité femmes/hommes ".



Présidée par Aguibou BOUAR, président de la CNDH, cette conférence débat a pour objectif de faire comprendre l’utilisation des TIC dans la promotion des droits de la femme et de l’égalité femme/homme, de mettre en exergue le fait que les outils numériques constituent un moyen efficace de favoriser l’éducation et l’autonomisation des femmes et des filles, de mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques, de lutter contre la violence basée sur le genre sur les réseaux sociaux et de sensibiliser les jeunes filles sur les impacts négatifs de l’utilisation non appropriée ou abusive des outils numériques, notamment les réseaux sociaux.



Dans son intervention le président de la Commission dationale des droits de l'Homme a indiqué que ''L'observance de la loi 052 continue d'être un défi dans les postes nominatifs, en attendant le démarrage du processus électoral pour faire l'état des lieux à ce niveau également'



MS