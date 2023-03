Le référendum prévu le 19 mars 2023 reporté à une date ultérieure - abamako.com

Le référendum prévu le 19 mars 2023 reporté à une date ultérieure Publié le vendredi 10 mars 2023

"La nouvelle date du référendum sera fixée, après concertation avec l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections et l'ensemble des acteurs du processus électoral" informe le communiqué N°046 du gouvernement de la transition dont une copie est parvenue aBamako ce vendredi 10 mars 2023.



Prévu initialement le 19 mars 2023, ce report inopiné qui survient à quelques jours du référendum témoigne de "la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des Assises Nationales de Refondation (ANR)" justifie le communiqué.



Toujours selon le communiqué, les autorités veulent particulièrement s'assurer de la pleine opérationnalisation de l'Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) à travers l'installation de ses démembrements dans les 19 régions administratives du Mali et le district de Bamako ainsi que la vulgarisation du projet de constitution.



Le gouvernement de la transition a par ailleurs rassuré l'opinion nationale et internationale sur "le retour à l'ordre constitutionnel" qui demeure "l'une de ses priorités absolues".



