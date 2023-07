Me Tapo lors d’un entretien accordé au Soir de Bamako:"Je n’ai jamais été interpellé, je n’ai jamais répondu à une convocation" - abamako.com

Publié le lundi 17 juillet 2023 | Le Soir de Bamako

L'ancien ministre de la Justice, Me Mohamed Aly Bathily a été convoqué le jeudi 13 juillet 2023 au 14ème arrondissement de Bamako, à la suite d'une plainte déposée par le CDM (Collectif pour la Défense des Militaires).



Selon les informations, Me Kassoum Tapo, également un ancien ministre de la Justice était dans le viseur du CDM. Mais ce dernier aurait refusé de répondre à la convocation demandant le "respect" des procédures, rapporte des sources proches du dossier.

Selon les informations, Ies deux avocats sont poursuivis pour "simulation d'infraction" par la justice. En effet, dans des sorties médiatiques distinctes qui date de 2020, les deux avocats s'étaient lancé des accusations l'un contre l'autre de « corruptions et de << dilapidations de deniers publics.



- Les scènes d'accusations graves sur des détournements de deniers publics continuent de défrayer la chronique sur les réseaux sociaux entre deux Eminents avocats et non moins les anciens ministres de la Justice ..