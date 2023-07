La Biennale : symbole d’un Mali qui retrouve des couleurs - abamako.com

Au-delà de la célébration de la culture, la Biennale artistique et culturelle qui fait son retour après plus de 10 ans d’absence, a permis de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir le vivre-ensemble et surtout de dynamiser l'économie locale.



Par Kudra Maliro



Initiée vers les années 1970, la biennale artistique et culturelle a dû être arrêté en 2010 suite aux attaques des djihadistes dans la partie nord du Mali.



Des chansons traditionnelles, des défilés, des poèmes et des danses ont fait vibrer la ville de Mopti situé dans le centre du Mali.



La Biennale artistique et culturelle du Mali est un événement majeur qui célèbre la culture malienne dans sa diversité.



Oumar Koita, jeune leader communautaire de Mopti a déclaré à TRT Afrika que ce festival avait une grande importance pour la consolidation du tissu social mais aussi la redynamisation de l’artisanat.