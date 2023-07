Mamadou Hawa Gassamba membre du CNT aux maliens : "" Si Assimi échappe à vous les maliens et que vous tombez dans la main de nous les hommes politiques on va vous vendre encore à la France " "" - abamako.com

Mamadou Hawa Gassamba membre du CNT aux maliens : "" Si Assimi échappe à vous les maliens et que vous tombez dans la main de nous les hommes politiques on va vous vendre encore à la France " ""
Publié le samedi 22 juillet 2023

Honorable Mamadou Hawa GASSAMA.

A la veille d’une visite du président de la transition le Colonel Assimi dans la première région, l’ancien député de Yelemani et membre du Conseil National de transition en s’adressant aux Maliens lors d’un point presse tenue ce samedi 22 juillet 2022 à indiqué que " Si Assimi échappe aux maliens et que vous tombez dans la main de nous les hommes politiques ( moi même je fais parti) on va vous vendre encore à la France "



Il a aussi demandé au président de la transition de fédérer tous les associations de soutien à la transition en un seul mouvement pour aller aux élections.



Cette annonce intervient au moment où certains observateurs affirment que cette visite du président de la transition dans la capitale des Rails à un air d’un pré campagne.