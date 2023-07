Validation et promulgation de la nouvelle Constitution : le collectif des acteurs institutionnels pour un « OUI » massif remercie le peuple malien - abamako.com

Validation et promulgation de la nouvelle Constitution : le collectif des acteurs institutionnels pour un « OUI » massif remercie le peuple malien Publié le samedi 22 juillet 2023

© aBamako.com par MS

Résultats définitifs du Referendum constitutionnel par la Cour Constitutionnelle

Bamako, le 21 juillet 2023, la Cour Constitutionnelle a publié résultats définitifs du Referendum constitutionnel du 18 juin 2023 Tweet

Suite à la proclamation par la Cour Constitutionnelle, le 21 Juillet 2023, des résultats du référendum constitutionnel, tenu le 18 Juin 2023, avec 96,91% de « OUI », le Collectif des acteurs institutionnels pour un « OUI » massif :



FELICITE le Président de la Transition, Chef de l'Etat, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA pour avoir accepté de porter cette Constitution qui consacre le socle juridique du Mali- Koura:



REMERCIE chaleureusement les Forces vives de notre nation dont

l'action déterminante a permis la victoire du "OUI" massif, notamment : les légitimités traditionnelles et autorités religieuses les partis et regroupements politiques, les Organisations de la Société civile, les centrales syndicales, les Forces de défense et de sécurité, les ordres professionnels, le Conseil national des personnes âgées. les groupements de femmes et de jeunes, les Maliens établis à l'extérieur, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à ce succès retentissant:



- FELICITE l'ensemble des acteurs ayant contribué à l'organisation réussie du référendum sur le territoire national et à l'extérieur, précisément l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections, le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de l'Economie et des Finances;



ADRESSE sa gratitude aux premiers responsables des différentes Institutions de notre pays, ainsi qu'à leurs membres pour leur engagement citoyen et leur contribution remarquable ayant permis le "OUI" massif au référendum constitutionnel :



LANCE un vibrant appel à tous les citoyens ayant eu une opinion contraire et les INVITE à célébrer la victoire du "Our massif qui est celle de tous les Maliens, sans aucune exclusion:



EXPRIME sa vive reconnaissance au Peuple malien pour son soutien remarquable au processus de Refondation de notre pays.



Bamako, le 22 juillet 2023



Le coordinateur national



Colonel Abdoulaye MAIGA