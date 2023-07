Promulgation de la nouvelle Constitution : L’Appel du 20 février pour sauver le Mali dénonce une illégalité du processus et interpelle - abamako.com

News Politique Article Politique Promulgation de la nouvelle Constitution : L’Appel du 20 février pour sauver le Mali dénonce une illégalité du processus et interpelle Publié le samedi 22 juillet 2023 | aBamako.com

Dans une déclaration dont aBamako.com a reçu copie, la Coordination des organisations membre de ’’L’appel du 20 février pour sauver le Mali’’ dénonce l’illégalité du processus référendaire et interpelle du danger de la promulgation de la nouvelle constitution. Ci-dessus la déclaration.



Avec beaucoup de stupeur et de surprise, appris la validation du scrutin référendaire des 11 et 18 juin 2023 aux moyens de deux arrêts (de rejet des requêtes de réclamation pour annulation et de proclamation des résultats définitifs) en date du vendredi 21 juillet 2023) malgré les nombreuses irrégularités, violations de la loi et l’absence de vote dans plusieurs parties du pays;



Déplore le traitement léger et sans rigueur que la cour a réservé aux requêtes pertinentes et fondées de ses membres, allant jusqu’à ignorer les pièces à conviction jointes;



Interpelle du danger de la promulgation d’ un « projet de constitution >> dont tout le processus a été mené dans l’illégalité;



S’inquiète de la suite du processus électoral au regard de la légèreté et de

l’incompétence des organes chargés de sa conduite, notamment l’Autorité

Indépendante de Gestion des Élections (AIGE);



En appelle à tous les patriotes à un vaste rassemblement pour exiger les conditions d’élections transparentes et crédibles nécessaires pour une fin paisible de la transition;



Demande au vaillant peuple de rester mobilisé pour la suite des actions qui seront incessamment communiquées.



Bamako le 22 juillet 2023 Le Coordinateur général

