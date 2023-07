2ème Sommet Russie- Afrique: Le président de la Transition à Saint Pétersbourg - abamako.com

2ème Sommet Russie- Afrique: Le président de la Transition à Saint Pétersbourg
Publié le mercredi 26 juillet 2023 | L'Essor

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a quitté Bamako mardi dans la soirée pour Saint Pétersbourg au Nord-ouest de la Russie où il prendra part, du 27 au 28 juillet prochains, au 2è Sommet et le Forum économique et humanitaire <



Pour la circonstance, le chef de l’État est accompagné d’une forte délégation comprenant plusieurs membres du gouvernement dont le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, colonel Sadio Camara.



C’est à 22h 10 mn que l’avion présidentiel a decolé de l’aéroport international président Modibo Keïta Sénou pour mettre le cap sur la Russie.



C’était en présence de chefs d’institutions dont le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, et le président du Conseil national de Transition, colonel Malick Diaw, de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga ainsi que les autorités administratives et coutumières de Bamako.





Le Sommet va regrouper une cinquantaine de Chefs d’État et de gouvernement du continent africain autour du président russe Vladimir Poutine dans le but d’instaurer un nouveau partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et le continent.



La participation du Chef de l’Etat qui a reçu son invitation des mains du ministre des Affaires Etrangères de la Russie, Sergey Lavrov, à la faveur de sa visite à Bamako en février dernier, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre notre pays et la Fédération de Russie. Cela, dans la perspective de trouver des solutions à la crise sécuritaire à laquelle le Mali fait face depuis plus une décennie.



Le Sommet et le forum économique et humanitaire de Saint Pétersbourg se veulent des opportunités pour explorer toutes les pistes de coopération, avec en toile de fond la sécurité, l’économie, la



