Menaces de la CEDEAO : la Guinée rejoint le Mali et le Burkina et s’engage pour les nouveaux dirigeants du Niger

Drapeaux des pays membres de la CEDEAO

On s’y attendait plus ou moins. La réaction de la Guinée sur la situation au Niger ne s’est pas faite attendre. A peine l’opinion a pris connaissance de la déclaration commune des autorités du Mali et du Burkina affirmant haut leur engagement à se tenir aux côtés des nouveaux dirigeants nigériens sous la menace de la CEDEAO, la Guinée vient de leur emboîter le pas. Dans une déclaration signée du Général Ibrahima Sory Bangoura, Chef d’Etat-major général des armées, et lue par son porte-parole, le Comité nationale pour le rassemblement et le développement (CNRD), qui dirige la Guinée depuis la chute du pouvoir du professeur Alpha Condé, a décidé de traduire, ouvertement aussi, sa solidarité aux actuels autorités du Niger.







Comme le Mali et le Burkina, le Colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes dénoncent l’ultimatum de la CEDEAO qui brandit l’usage éventuelle de la force pour restaurer les autorités déchues du Niger dans les jours à venir si cela n’est fait par les militaires du Comité nationale pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). « Toute intervention militaire entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO », prévient le CNRD, qui décline les dangers que la mise en exécution de cette menace pourrait faire courir à la sous-région. « Les sanctions prises par la CEDEAO incluant une intervention militaire sont des options qui ne sauraient être la solution au problème ». Bien au contraire, estime les dirigeants guinéens, elles « entraîneraient un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger ». Par conséquent, poursuit la déclaration, « le CNRD s’abstient d’appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités du Niger, et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments ».



« Le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du Sommet du 30 juillet 2023 n’engagent en aucune manière la République de Guinée », tranche vertement le régime militaire de Conakry pour qui, « alors que les jeunes populations de l’espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la Sous-région devrait être orientée vers les enjeux stratégiques et socio-économiques pour la réalisation de leurs aspirations plutôt de se focaliser sur le sort des présidents déchus ».



Ceci dit, les dirigeants guinéens affirment leur vision panafricaniste non sans souligner leur engagement à apporter leur solidarité à la population nigérienne.







F.B