Showbiz: le rappeur Gims annule son concert en Tunisie en solidarité avec les migrants

Le rappeur Gims

Le célèbre rappeur Gims a décidé d'annuler son concert prévu le 11 août à Djerba, en Tunisie, en signe de protestation contre la situation désespérée des migrants bloqués entre la Tunisie et la Libye, a-t-on appris via un post sur son compte intagram, lundi 31 juillet 2023.



Sur son compte Instagram, Gims a exprimé sa profonde préoccupation envers les migrants, notamment les femmes, les hommes et les enfants, vivant dans des conditions inhumaines après avoir été expulsés de la Tunisie vers la Libye. Il a qualifié cette détresse extrême d'insoutenable et a pris la décision de ne pas maintenir sa venue en Tunisie.



La situation des migrants près des frontières de la Tunisie avec la Libye et l'Algérie a attiré l'attention de l'ONU, qui a demandé des solutions urgentes pour les sauver. Ces migrants africains, chassés de la ville de Sfax, ont été abandonnés dans des zones inhospitalières sans accès à un abri, à de la nourriture ou à de l'eau, confrontés à une chaleur extrême.



En annulant son concert, Gims souhaite attirer l'attention sur cette crise humanitaire et appeler à des actions concrètes pour aider les migrants en détresse. Son geste vise à sensibiliser le public sur cette situation critique et à encourager les efforts pour trouver des solutions à cette tragédie humanitaire.



