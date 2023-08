Goïta, Traoré, Doumbouya… Une alliance putschiste face à la Cedeao - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Goïta, Traoré, Doumbouya… Une alliance putschiste face à la Cedeao Publié le mardi 1 aout 2023 | Jeune Afrique

Tweet



Dans un communiqué conjoint, les juntes malienne et burkinabè ont menacé l’organisation régionale d’entrer en guerre au Niger si une intervention militaire y avait lieu pour réinstaller le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions.





Les juntes malienne et burkinabè ont menacé l’organisation régionale d’entrer en guerre au Niger si une intervention militaire y avait lieu pour réinstaller le président Mohamed Bazoum. © Montage JA : AP/SIPA ; Ousmane Makaveli/AFP ; Olympia de Maismont/AFP



Leur proximité n’avait échappé à personne, ni l’alignement de leurs positions sur bien des sujets. Mais jamais les juntes malienne et burkinabè n’avaient à ce point affiché leur entente. Dans un communiqué conjoint inédit, les gouvernements de transition en place à Bamako et Ouagadougou ont mis en garde la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir le président Mohamed Bazoum, renversé par le général Abdourahamane Tiani le 28 juillet.