Nord du Mali : dix choses à savoir sur Ibrahim Ould Handa, nouveau patron - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nord du Mali : dix choses à savoir sur Ibrahim Ould Handa, nouveau patron Publié le jeudi 20 juillet 2023 | Jeune Afrique

Tweet

de la CMALe secrétaire général du Mouvement arabe de l’Azawad a pris, le 17 juillet, la présidence tournante de la CMA, coalition de mouvements signataires de l’accord d’Alger. Il succède à Alghabass Ag Intalla.









DIX CHOSES À SAVOIR SUR – Chaque année, comme le veut la charte de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), le président de l’organisation change. Ce 17 juillet, c’est au tour d’Ibrahim Ould Handa de prendre la tête de la CMA. Les chantiers qu’il va devoir mener sont multiples. Parmi eux, la finalisation de la fusion effective des trois mouvements qui composent la CMA, lancée par le président sortant, Alghabass Ag Intalla.



Ibrahim Ould Handa s’installe à la présidence tournante dans un contexte particulièrement tendu entre les groupes armés signataires de l’accord d’Alger de 2015 et le gouvernement malien. Outre le blocage de l’accord de paix dénoncé par les ex-rebelles, le retrait de la Minusma, annoncé le 30 juin et qui doit s’étaler sur les six prochains mois, laisse un vide sécuritaire laissant craindre une reprise des hostilités.