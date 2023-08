Communiqué de presse de la fédération malienne de football sur le mandat de dépôt émis à l’encontre le Président, M. Mamoutou Touré - abamako.com

Communiqué de presse de la fédération malienne de football sur le mandat de dépôt émis à l'encontre le Président, M. Mamoutou Touré
Publié le jeudi 10 aout 2023

La Fédération a pris connaissance avec stupéfaction, ce matin, du mandat de dépôt émis à l'encontre de son Président, M. Mamoutou Touré, pour des faits qui remonteraient à ses fonctions antérieures de Directeur Administratif et Financier de l'Assemblée Nationale.



La Fédération relève que cette arrestation fait suite à des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux depuis plus d'un mois et alimentées par les opposants de M. Mamoutou Touré.



La Fédération, fidèle aux principes démocratiques qui l'animent, rappelle son attachement au principe de la présomption d'innocence qui doit bénéficier en tout temps à toute personne accusée et, dans le cas présent, à M. Mamoutou Touré.



La Fédération va poursuivre son travail dans l'intérêt du Football Malien et de ses acteurs ; l'affaire en cours n'ayant pas d'impact sur son fonctionnement.



La Fédération suivra avec intérêt particulier les suites de cette affaire.



Enfin, les membres du Comité Exécutif de la Fédération tiennent à témoigner leur soutien unanime à M. Mamoutou Touré.



Bamako, le 09 août 2023 P/LE COMITE EXECUTIF



HENNE KASSOUM COULIBALY Chevallier de l'Ordre National



