Communiqué de L’Etat-major Général des Armées - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Communiqué de L’Etat-major Général des Armées Publié le dimanche 13 aout 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Conférence de presse de la dirpa sur la situation sécuritaire

Bamako, le 05 septembre 2022 la dirpa a tenue une conférence de presse sur la situation sécuritaire courant le mois d`août 2022 Tweet

L'Etat-major Général des Armées informe l'opinion que dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de la MINUSMA, et à l'instar de celle de Ogossagou dans la région de Bandiagara, les Forces Armées Maliennes ont pris possession du camp de Ber, ce dimanche 13 août 2023 aux environs de 08h30, après de nombreux incidents ayant émaillé le mouvement de nos unités comme suit:



■ Vendredi 11 août 2023, une tentative d'incursion dans le dispositif et des tirs de harcèlement contre le convoi FAMa avec un bilan de 01 mort et 04 blessés côté ami. Les assaillants ont abandonné sur le terrain 04 corps, plusieurs motos et des matériels militaires.



Samedi 12 août 2023, le bilan des affrontements a évolué avec côté ami 06 morts et quatre blessés. Les GAT dans leur débandade ont abonné 24 corps, 18 AK-47 et 12 motos. Le même convoi a été jalonné par 03 03 Pick-up équipés d'armes lourdes qui ont ensuite pris à partie nos troupes. L'aviation FAMa a riposte et a neutralisé les 03 véhicules et leurs occupants.



■ Ce dimanche 13 août 2023, des tirs sporadiques ont suivi à l'approche de l'emprise avec la découverte et la destruction de 04 Engins Explosifs Improvisés (EEI) et 02 motos piégées pendant la progression vers Ber.



L'Etat-major Général des Armées présente ses condoléances les plus attristées à nos vaillants soldats tombés et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Les Forces Armées Maliennes assureront, vaille que vaille, avec professionnalisme leur mission de protection des personnes et des biens. Elles rappellent que la sécurité et la protection des populations restent au cœur des actions et voudraient rassurer des campagnes d'intox et de désinformation actuellement en cours.



Bamako, le 13 août 2023



LE DIRECTEUR DE L'INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DES ARMEES LE DIRECTEUR COLONEL SOULEYMANE DEMBELE Chevalier de l'Ordre National