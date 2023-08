Conseil des ministres : le Mali veut acheter 15 000 tonnes d’engrais pour renforcer sa résilience alimentaire - abamako.com

Conseil des ministres : le Mali veut acheter 15 000 tonnes d'engrais pour renforcer sa résilience alimentaire Publié le jeudi 17 aout 2023

En réponse à l'augmentation des prix des engrais sur le marché international et à la nécessité de soutenir les producteurs agricoles face aux défis économiques actuels, le Conseil des Ministres a approuvé un marché portant sur l'achat de 15 000 tonnes d'engrais.



Ce marché conclu avec l'Office Chérifien des Phosphates pour un montant de 11 millions 300 mille Euros, soit 7 milliards 412 millions 314 mille 100 francs CFA, toutes taxes comprises, s'inscrit dans le cadre du Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l'Ouest. Une collaboration entre le Gouvernement malien et la Banque Mondiale.



Notons que depuis 2017, le Gouvernement du Mali a mis en place une Politique nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. L'objectif global de cette politique ambitieuse est double : garantir la sécurité alimentaire de la population tout en améliorant l'état nutritionnel des segments vulnérables de la société et en renforçant leur capacité de résilience. La stratégie mise en place se concentre sur l'accès aux facteurs de production, aux technologies et aux marchés, visant à créer des conditions propices au développement agricole durable.







L.L