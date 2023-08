UEMOA : le Conseil des collectivités territoriales en Assemblée générale extraordinaire à Abidjan le 21 août prochain - abamako.com

UEMOA : le Conseil des collectivités territoriales en Assemblée générale extraordinaire à Abidjan le 21 août prochain Publié le jeudi 17 aout 2023

Le Conseil des collectivités territoriales de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( CCT-UEMOA) tiendra une Assemblée générale extraordinaire les 21 et 22 août 2023 à Abidjan, rapporte un communiqué transmis le jeudi 17 août 2023 à Abidjan.net.



L’actuel bureau de ce Conseil est présidé depuis 2012 par l’ivoirien Amichia François, le maire de la commune de Treichville dans le sud d’Abidjan.



Selon le communiqué, au cours de cette rencontre, les membres du CCT-UEMOA feront le bilan des acquis de l’organe en une décennie et procéderont au renouvellement de ses instances.



’’ Les perspectives et les actions prioritaires de l’institution seront également au cœur des échanges, en vue de fixer de nouveaux objectifs pour les quatre prochaines années’’, apprend, par ailleurs, le document.

Le Conseil des Collectivités Territoriales est un organe consultatif de l’UEMOA créé par acte additionnel du 30 mai 2011 de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement.



Sa principale mission est d’assurer la participation des collectivités territoriales à la réalisation des objectifs de l’Union.



Le CCT-UEMOA est composé de 48 représentants des collectivités territoriales, soit 06 par Etat membre, désignés par les associations de pouvoirs locaux titulaires d’un mandat au sein d’une collectivité territoriale résultant d’une élection au suffrage universel.



L.Barro