Affrontements à Tripoli en Libye: L’Union africaine (UA) appel au calme dans la région - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Affrontements à Tripoli en Libye: L’Union africaine (UA) appel au calme dans la région Publié le jeudi 17 aout 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Affrontement en lybie

Tweet

Près d'une cinquantaine de personnes ont été tuées et 146 autres blessées lors d'affrontements violents opposant de lundi à mardi deux influents groupes armés dans la banlieue sud-est de Tripoli, selon le Centre de médecine d'urgence. Face à cette situation sanglante qui a également causé près de 145 blessés, le président de l'Union africaine (UA) a appelé, ce jeudi 17 août 2023 au calme entre les deux fractions, via un communiqué, déployé ci-dessous.



Le Président de la Commission de l'Union Africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat suit avec une grande inquiétude les développements de la situation sécuritaire à Tripoli qui se sont soldés par de nombreuses pertes en vies humaines et beaucoup plus de blessés. Il exhorte toutes les parties prenantes et tous les acteurs militaires , politiques et sociaux à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités.



Il rappelle à tous l’impérieuse nécessité de poursuivre résolument les efforts en cours pour la réconciliation nationale.



Le Président de la Commission rappelle solennellement qu’il n’y a aucune solution militaire à la crise libyenne.



L’unite, la paix, la stabilité et le statut international historique de la Libye ne seront reconquis que par les moyens pacifiques.