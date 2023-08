Culture: Ouverture d’un sommet à Accra sur la restitution des biens culturels pillés dans les anciennes colonies - abamako.com

Culture: Ouverture d'un sommet à Accra sur la restitution des biens culturels pillés dans les anciennes colonies Publié le mardi 22 aout 2023

Culture: Ouverture d`un sommet à Accra sur la restitution des biens culturels pillés dans les anciennes colonies

Un sommet dédié à la question de la restitution des biens culturels spoliés durant la période coloniale s'est ouvert ce mardi 22 et se tiendra jusqu'au 24 août à Accra, au Ghana, selon RFI.



Organisé par la fondation Open Society, cet événement rassemble environ 61 personnalités issues des domaines culturels, politiques et de la société civile du continent africain. Parmi les participants figurent des figures politiques telles que le président ghanéen Nana Akufo-Addo et l'ex-président de la Sierra Leone, Ernest Baï Koroma.



L'objectif de ce sommet est de susciter une réflexion au sein de la communauté panafricaine sur la restitution du patrimoine culturel africain. Les participants aborderont divers sujets, tels que le partage des meilleures pratiques, l'établissement d'un inventaire des artefacts manquants, la question des infrastructures nécessaires pour accueillir ces biens, ainsi que la création d'un Fonds africain pour faciliter les restitutions.



Ce rassemblement vise également à lever les obstacles légaux et économiques entravant les processus de restitution et à élaborer une position africaine commune sur cette question. Dr. Ibrahima Niang, responsable de l'initiative globale pour la restitution du patrimoine africain au sein de la fondation Open Society, a souligné l'importance de cette initiative pour accompagner cette démarche.



Le sommet s'inscrit dans une dynamique visant à rétablir les biens culturels africains dans leurs contextes d'origine et à favoriser un dialogue constructif sur cette problématique.



H.B