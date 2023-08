UEMOA / Mobilisation des recettes fiscales : les régies financières des États membres en conclave à Dakar le 05 septembre - abamako.com

Côte d`Ivoire : "l`activité économique a progressé de 7,4% en 2022 `` ( UEMOA)

Les principaux acteurs des régies financières des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) se réuniront au cours d'un séminaire prévu du 05 au 09 septembre 2023 à Dakar au Sénégal.



Selon un communiqué transmis à Abidjan.net le jeudi 31 août 2023, ce séminaire permettra aux régies financières des États membres de l'Union de partager leurs expériences en matière de mobilisation de recettes fiscales.



'' Au cours de ce séminaire qui réunit les principaux acteurs des régies financières des Etats membres de l’UEMOA, les meilleures performances par nature d’impôt recouvré seront présentées et les bonnes pratiques en matière de mobilisation des recettes fiscales identifiées'', a fait savoir le communiqué.

Auparavant, le document a rappelé que la mobilisation accrue des recettes fiscales reste un défi majeur pour les Etats membres de l’Union.



En 2022, pour l’ensemble des Etats de l’UEMOA, les recettes fiscales ont représenté 13,8% du PIB, avec de meilleures performances pour le Sénégal qui a enregistré un taux de 18,2%.



Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré.



L.Barro