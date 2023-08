Le Général de Brigade Daoud ALY Mohammedine :"Sur l’objectif de 8 millions de cartes, nous avons déjà réalisé 5533428 cartes biométriques’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Général de Brigade Daoud ALY Mohammedine :"Sur l’objectif de 8 millions de cartes, nous avons déjà réalisé 5533428 cartes biométriques’ Publié le jeudi 31 aout 2023 | aBamako.com

© Autre presse par Dr

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et celui en charge de l`Administration Territoriale et de la décentralisation le Colonel Abdoulaye Maiga face à la presse

Tweet

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud ALY Mohammedine et celui en charge de l'Administration Territoriale et de la décentralisation le Colonel Abdoulaye Maiga étaient face à la presse ce jeudi 31 août 2023 pour parler de la situation de la production,la distribution et tous les aspects liés à la carte biométrique





Selon le Général de Brigade Daoud ALY Mohammedine; sur un objectif de 8 millions de cartes, 5533428 millions de cartes biométriques déjà réalisées et il reste deux millions de cartes.



Toutefois, le Général de Brigade qui se dit satisfait du niveau de production avec 79 production par jour, contrairement à tout ce qui se dit, affirme que le taux de retrait reste faible dans la capitale avec plus d'un million de cartes disponibles



Quant au Colonel Abdoulaye Maiga il a rassure la population de l'acheminement prochain des différentes cartes biométriques dans les régions et les représentations diplomatiques du Mali à l'extérieur. Ce point de presse a été sanctionné par une visite des stocks des cartes d'identités biométriques





Il faut rappeler que la carte biométrique est un document administratif sécurisé et infalsifiable, qui peut assurer beaucoup de fonctions notamment la carte d'électeur, la carte d'identité,