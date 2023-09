Incendie meurtrier dans un immeuble à Johannesburg : Au moins 63 personnes décédées - abamako.com

Incendie meurtrier dans un immeuble à Johannesburg : Au moins 63 personnes décédées Publié le jeudi 31 aout 2023

Incendie meurtrier dans un immeuble à Johannesburg : Au moins 63 personnes décédées

Un incendie dévastateur a frappé un immeuble de quatre étages dans le centre de Johannesburg, provoquant la mort d'au moins 63 personnes et en blessant 43 autres, ont annoncé les services de secours de la ville. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du jeudi 31 août et a été maîtrisé depuis, mais les pompiers continuent de rechercher d'éventuelles autres victimes.



Selon le porte-parole des services de secours, Robert Mulaudzi, les blessés ont été emmenés dans des hôpitaux pour y recevoir des soins, certains ayant inhalé de la fumée pendant l'incendie. L'équipe de secours progresse étage par étage dans la recherche de victimes potentielles, et le bilan des décès pourrait augmenter.



La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée, et la police a bouclé l'immeuble pour mener une enquête. L'immeuble, situé dans une zone défavorisée de l'ancien quartier des affaires de Johannesburg, était occupé de manière informelle par les habitants, selon le porte-parole. Les images diffusées par la télévision montrent un bâtiment en brique rouge et blanche avec des fenêtres brûlées, témoignant de la gravité de l'incident.