Communiqué du mouvement Yerewolo debout sur les remparts sur l'interpellation de Adama Ben Diarra

Publié le mardi 5 septembre 2023

YEREWOLO porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que son leader principal, son Commandant en Chef, Adama Ben DIARRA, a été interpellé, ce lundi 04 septembre 2023 par la Brigade d'Investigation Judiciaire à sa sortie du cimetière d'Hamdallaye consacrant le 7ème anniversaire du décès du camarade Amadou Seydou TRAORE dit Amadou Djikoroni.



Le seul motif de son interpellation évoqué par les services compétents est et reste "l'atteinte au crédit de l'Etat"



YEREWOLO, mouvement souverainiste et panafricain, rappelle que son objectif a toujours été et demeure la défense de la Patrie et celle des intérêts du peuple malien.



Mouvement épris de paix et de justice, YEREWOLO croit sincèrement en notre justice, en son impartialité et en son indépendance.



Par conséquent, le Mouvement invite tous ses Militants et Sympathisants à continuer de Protéger la Transition sur cette dynamique panafricaine enclenchée par le Peuple et les Autorités du Mali contre l'impérialisme sous toutes ses formes.



La lutte continue et la victoire est certaine! Debout sur les Remparts



Bamako, le 5 Septembre 2023



Le Porte-parole général



Siriki KOUYATE